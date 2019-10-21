لندن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسحثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج (الترويكا) في بيان مشترك جميع الأطراف بجنوب السودان على الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر لتشكيل حكومة انتقالية ستمكن من تهيئة الظروف لعلاقة بنّاءة خلال المرحلة التالية من عملية السلام في جنوب السودان.ورحبت بتأكيدات الأطراف السياسية المشاركة لتنفيذ الاتفاق والوفاء بالمواعيد النهائية المقررة لتشكيل الحكومة في جنوب السودان، معربةً عن أملها في أن تُظهر الاجتماعات الأخيرة بين الفرقاء في جنوب السودان روحًا متجددة من التعاون.وأثنت الترويكا على الجهات التي ساعدت في التوصل إلى الاتفاق، معربة عن أملها في استمرار انخفاض أعمال العنف بجنوب السودان.وشجع البيان الأطراف - خاصة الحكومة الحالية - على اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي في 12 نوفمبر، وتمديده من شهر مايو.كما رحبت الترويكا بالمباحثات التي جرت بين الأطراف السياسية بجنوب السودان التي جرت في أديس أبابا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة والمجتمع الدولي مهتم بالوصول إلى سلام في جنوب السودان.// انتهى //18:24ت م0222