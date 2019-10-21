الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسيعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الإثنين القادم 28 أكتوبر الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يقيمه في العاصمة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، وبحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة .وجاء إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" في مارس الماضي كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية ، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال، إضافة إلى مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي.وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي، حيث تقدم بالمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركاً ، فيما تبلغ المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.وكان الاتحاد قد حدّد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي 2018 – 2019.// انتهى //18:35ت م0224