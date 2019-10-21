الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في بطولة العالم الـ 11 للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي ستقام في جمهورية التشيلي بمدينة سانتياجو خلال الفترة من 22 إلى 28 من شهر أكتوبر الجاري.ووصلت بعثة المنتخب اليوم إلى مدينة سانتياجو حيث كان في استقبال البعثة بالمطار القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين عبدالله الشريف وموسى النفيعي الرجل الثاني بالسفارة بجانب عدد من اعضاء الاتحاد التشيلي للكاراتيه.ويتراس رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص البعثة التي تضم أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار .ويشارك في البطولة 19 لاعباً تم اختيارهم من الجهاز الفني وهم " أنس الزهراني , عمر البخيت , عمر العازمي , سلطان الزهراني , زايد البيشي , مطلق العتيبي , فرج الناشري ,أحمد المالكي , صالح القويع , فيصل العتيبي , محمد البرقاوي , مشاري الزعبي , رائد فران , طلال جاري , سند سفياني , مسفر الاسمري , مؤيد المحمودي ,عبدالله المالكي , عبدالاله الحليو " .من جانبه قدم رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ومعالي نائبه على الدعم والاهتمام الذي يقدمونه لرياضة الوطن بشكل عام والاتحادات الرياضية بشكل خاص والحرص بأن تكون المنتخبات السعودية في كامل جاهزيتها قبل أي مشاركة خارجية ، مؤكدا جاهزية المنتخب لهذه المشاركة العالمية من خلال إقامة معسكر خارجي في فرنسا للاعبي القتال ومعسكر داخلي بمدينة الرياض للاعبي الكاتا ومتمنياً التوفيق للمنتخب وأن يواصل لاعبو أخضر الكاراتيه تميزهم كالعادة ويشرفوا الوطن ويحصدوا العديد من الانجازات في بطولة العالم التي تعد أكبر تجمع في هذه اللعبة .// انتهى //18:45ت م0227