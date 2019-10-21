القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء: إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين في شتى المجالات، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي سلّم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.وأوضح أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.// انتهى //19:08ت م0228