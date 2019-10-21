صبيا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساحتفت إدارة تعليم صبيا اليوم ، بجائزة الإدارة للأداء المتميز في دورتها الرابعة، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ، وتحت شعار "معا من أجل التميز" ، وذلك على مسرح الإدارة للبنين، وبقاعة السمو للبنات.وألقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي كلمة أثنى خلالها على جهود كافة الفائزين في فروع الجائزة للبنين والبنات، مشيدًا بدور التميز والريادة في بناء الأمم وحضارتها وتطورها، واصفا المتميزين بأنهم صناع التقدم والحضارة والتنمية الوطنية، عقب ذلك قدم طلاب تعليم صبيا أوبريت المجد .وكرّم محافظ صبيا ومدير التعليم كافة الفئات من الفائزين والفائزات بجائزة الأداء المتميز في جميع فروع الجائزة التي شملت الطالب والمعلم ورائد النشاط والمرشد الطلابي والقيادة المدرسية والمشرف التربوي والعمل التطوعي والمبادرات والتجارب ، فضلاً عن تكريم العاملين في لجان جائزة الوزارة للتميز الإداري، والمنسقين والمنسقات بمكاتب التعليم ، ومحكمي ومحكمات فروع جائزة الإدارة للأداء المتميز، واللجان المركزية لإدارة الفعاليات.وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ من البنين 36 فائزًا ومن البنات 40 فائزة بجوائز تصل قيمتها إلى مائة ألف ريال، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان ، والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية، وتشجيع روح المبادرة والتنافس البناء، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية وإدارية جاذبة ومحفزة للمتميزين، وإبراز إنتاجهم وإبداعهم، فضلا عن تهيئة المتميزين للمنافسة على الجوائز الأخرى المماثلة داخل المملكة وخارجها.// انتهى //19:13ت م0229