الظهران 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران ورشة عمل "التمثيل" ضمن فعاليات موسم تنوين للإبداع بنسخته الثانية، الذي تستمر فعالياته حتى 26 أكتوبر، ويرتكز هذا العام على مفهوم "اللعب" كمكوّن أساسي للابتكار والتفكير الإبداعي من خلال محاكاة تطبيقية للألعاب في العلوم والتصنيع والفنون من أجل صناعة محتوى محلي الصنعة، عالمي القيمة والتأثير .وأتاح المركز المجال أمام الفتيات لتعلم مهارات التمثيل كتعلّم أدوات تحليل النص، والأهداف، وقوائم الشخصيات وغيرها من التفاصيل.وأوضحت مديرة ومنتجة المسرحية المدربة في ورشة "التمثيل 102" تانيا أزفيدو أن التمثيل ما زال في بداياته على الرغم من وجود اهتمام من قبل الدولة في كل ما يدعم الشباب السعودي.الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" تهدف إلى تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، إضافة إلى إيجاد القيمة المضافة المرجوّة من خلال إنشاء علاقة إستراتيجية بين المركز وبين شركائه والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، ويتمثّل ذلك من خلال دعم وإبراز المواهب في بيئة محفزة على إنتاج وتبادل المعرفة بشكل مشرّف يفخر به الوطن. // انتهى //19:55ت م0242