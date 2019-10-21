القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا.وشدد - خلال استقباله اليوم لرؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه - على ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة جميع الشواغل، وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح للصحفيين: إن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الرئيس السيسي والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري.// انتهى //19:56ت م0243