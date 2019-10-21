دبي 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية ممثلة بنادي دبي للصحافة، عن فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة بدورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاثة عشرة التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحافي.وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://aja.dpc.org.ae بهدف ضمان سهولة تقديم الأعمال لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحافية عربية وصحافيين مستقلين عرب من مختلف انحاء المنطقة والعالم.وحدّد نادي دبي للصحافة تاريخ 6 يناير 2020 موعداً نهائياً لتسلُّم طلبات المشاركة وترشيحات المؤسسات الصحافية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية تمهيداً لباقي خطوات التحكيم بمختلف مراحلها وصولاً لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في 26 مارس 2020.// انتهى //19:57ت م0244