إسلام آباد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مواصلة دعمهما لتنمية الاقتصاد الباكستاني وللإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الباكستانية في البلاد.جاء ذلك خلال لقاء مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية الدكتور حفيظ شيخ بكل من مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيوا، ومدير عام البنك الدولي إيكسل وان على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن حفيظ شيخ أطلع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الإصلاحات المؤسسية والخطوات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.// انتهى //20:20ت م0249