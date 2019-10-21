المدينة المنورة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون في منطقة المدينة المنورة أمس برنامجها التدريبي " أساسيات التصوير الفوتوغرافي " الذي نفذته لجنة التصوير الضوئي وقدمها المدرب عاصم البليهشي ، بمشاركة ٤٠ متدرباً ومتدربة .وتضمن البرنامج التدريبي ولأول مرة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم وضعاف السمع من خلال لغة الإشارة التي حضرت داخل قاعة التدريب، ونقلت تفاصيل الصورة الفوتوغرافية والأدوات المستخدمة في التصوير .وشمل البرنامج محاور وأساسيات ومبادئ التصوير الفوتوغرافي وكيفية استخدام الكاميرا والعدسات وأنواعها، وتوظيف عنصر الضوء في الصورة وتطبيقات عملية للتصوير ، بالإضافة إلى تطبيق عملي لكافة المشاركين .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة مشعل بن ياسين التهامي أن الجمعية حريصة على تقديم الأنشطة والبرامج المميزة التي يشارك بها جميع شرائح المجتمع ، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات والمقومات اللازمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة الجمعية كافة وتحقيق طموحهم في استثمار مواهبهم المختلفة في كافة الفنون وصقلها ونقلها بعد ذلك لشرائح المجتمع .//انتهى//20:31ت م0250