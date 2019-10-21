إسلام آباد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأصيب أربعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الشرطة جراء انفجار استهدف اليوم سيارة للشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضح نائب مفتش عام شرطة كويتا عبد الرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وقد فُجرت بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة شرطة بالقرب منها.// انتهى //20:38ت م0251