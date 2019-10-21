لندن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقعت بريطانيا وجورجيا اتفاقية للتعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين بعد بريكسيت.ومثل الجانب البريطاني بتوقيع الاتفاقية التي جرت اليوم في لندن وزير الخارجية دومينيك راب فيما مثل الجانب الجورجي وزير الخارجية ديفيد زالكاليني.وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن الاتفاقية توفر اليقين للمصدرين والمستهلكين لمواصلة التجارة بحرية بعد بريكسيت، وتؤكد أهمية علاقة البلدين وحرصهما على استمرار العلاقات السياسية والتجارية في الازدهار.وتعدّ الاتفاقية أول معاهدة لاستمرار التجارة بين المملكة المتحدة ودول شرق أوروبا بعد بريكسيت.// انتهى //20:41ت م0252