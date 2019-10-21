صعـدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم تقدمًا ميدانيًا جديدًا في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن.وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني أن قوات الجيش حررت مناطق “بيت حشران” و”معتق” و”العتم” و”العريشة”، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لاذت بالفرار باتجاه منطقتي آل علي وبني معين بالمحافظة.وسيطرت قوات الجيش اليمني ناريًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الإستراتيجية، وبالتزامن مع ذلك كثفت مدفعية الجيش الوطني اليمني قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها.وأسفرت تلك المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية التابعة لإيران، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.// انتهى //20:44ت م0253