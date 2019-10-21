بريدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسزار مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق بن محمد العتيبي عدداً من مكاتب الأحوال بالمنطقة ، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين.وناقش العتيبي العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل ومتابعة الأداء وتقييمه لمعالجة أي ملاحظات بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، وفق الأنظمة والتعليمات.وأكد على منسوبي المكاتب بضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقق المنفعة للمستفيدين.كما التقى العتيبي خلال زيارته بعدد من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم حيال الخدمات المقدمة لهم، مطالبًا في الوقت ذاته بالعمل الجاد والدؤوب للنهوض بمستوى الخدمة.// انتهى //20:44ت م0254