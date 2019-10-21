كينغستون 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا والسفير غير المقيم لدى جامايكا فيصل بن مسلط المنديل في مقر الخارجية بالعاصمة كينغستون معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وعضو مجلس الشيوخ في جامايكا ، كامينا سميث .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجامايكا.// انتهى //20:44ت م0255