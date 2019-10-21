لندن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى لندن في زيارة رسمية.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:40ت م0268