الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنوه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر بالدور المحوري الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في دعم استعادة الدولة وتوحيد الصف بما يحقق إنهاء المشاريع الانقلابية، والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي القائم على ستة أقاليم.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نائب الرئيس اليمني اليوم بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحة اليمنية.وأشار الفريق الركن علي محسن - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام في بلاده وبسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيها، مجددًا التأكيد على تمسك الشرعية اليمنية بالسلام والسعي لتحقيقه وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.من جهته أكد السفير الفرنسي موقف بلاده الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.// انتهى //21:52ت م0270