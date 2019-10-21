باريس 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمية تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، مشدداً على وجوب معالجة الأزمة بالسبل الدبلوماسية.وأوضح قصر الإليزية الرئاسي في بيان له أنه جرى خلال المحادثة الهاتفية بحث الوضع في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن الرئيس ماكرون شدد على أهمية تمديد وقف إطلاق النار القائم حالياً، ومعالجة الأزمة بالسبل الدبلوماسية.// أنتهى //21:54ت م0271