عرعر 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وأكد سموه أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية بالتعليم والتأهيل لصناعة رأس المال البشري المسلح بالعلوم والمعارف والقيم والمفاهيم لخدمة بلادهم ودفع عجلة التنمية بشكل متسارع .وبين سموه أهمية تطوير التعليم العام والمهني والتقني والجامعي في المنطقة وفق خطط وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإنتاج كوادر بشرية وطنية مؤهلة ومنافسة قادرة على مواجهة تحديات الحياة ومتطلبات التنمية المستدامة.ونوه سموه بما يلقاه التعليم بكافة أنواعه ومستوياته من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وشدد سموه على ضرورة أن يحظى الطلبة بكافة المحافظات والمراكز والقرى والهجر على ذات المستوى العالي من التعليم والاحتضان للطلبة المتميزين والموهوبين وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، مبيناً أن جودة الموارد البشرية باتت العنصر الحاسم في تقدم وتفوق الأمم .ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:28ت م0275