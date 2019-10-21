واشنطن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير مالية جمهورية كوسوفو بدر حمزة في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية أمس اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.ودعا معالي وزير المالية المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.// انتهى//22:36ت م0278