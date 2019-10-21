أبها 22 صفر 1441هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظهم الله - ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، إلى ذوي شهيد الواجب الجندي أول جار الله بن هادي مبارك القحطاني،الذي استشهد بالحد الجنوبي .وسأل بن مشيط الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.// انتهى //22:39ت م0279