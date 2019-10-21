الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكد لاعب النادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا على قوة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لما يتمتع به من جودة وطابع مختلف لاسيما في مواجهات الديربي تجعله مختلفًا عن غيره من الدوريات في المنطقة.وقال دي سوزا في تصريح صحفي من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي برابطة المحترفين: " إنه كان يعتقد قبل مجيئه إلى الدوري السعودي أنه سيكون مقاربًا لكرة القدم في الإمارات وقطر لكنه وجد تجربة مختلفة تمامًا .وأشاد اللاعب البرازيلي بالجماهير السعودية قائلًا: إنها تتمتع بشغف كبير بكرة القدم على غرار شغف الجماهير في البرازيل موجهًا الدعوة لجماهير بلاده بمتابعة الدوري السعودي للمحترفين.// انتهى //22:42ت م0280