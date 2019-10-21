محايل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21أكتوبر 2019 م واسصادرت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة صحة البيئة 250 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، خلال الحملة التفتيشية المكثفة التي قامت بها البلدية على عدد من المنشآت التجارية بالمحافظة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك .وأوضح رئيس البلدية عائض إبراهيم المحجاني أن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بجولات رقابية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إتلاف أكثر من 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، ورصد عدد من المخالفات الصحية لعدم الالتزام باشتراطات النظافة، والسلامة الغذائية إلى جانب توجيه إنذارات لمطاعم أخرى ، وسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين .وأشار إلى استمرار ية الجولات الرقابية سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على سلامة وصحة المستهلك ، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر 940 .//انتهى //22:51ت م0284