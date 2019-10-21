واشنطن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحققان تقدماً كبيراً نحو إبرام اتفاق تجاري مع الصين.وأضاف ترامب في تصريح له اليوم في البيت الأبيض أنه يأمل بأن يتم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بحلول منتصف نوفمبر القادم.وأشار ترامب خلال اجتماع للإدارة الأمريكية بأن قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أسهل إلى حدٍ كبير من قضايا المرحلة الأولى.وأبلغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الصحفيين عقب الاجتماع أن هدف إدارة ترامب هو إتمام المرحلة الأولى بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي ستعقد في 16 و17 نوفمبر، مشيراً إلى أنه مازالت هناك قضايا عالقة تنتظر الحل.// انتهى //23:32ت م0285