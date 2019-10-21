الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو ، صعوبة مباراة الغد أمام السد القطري التي ستقام على أستاد جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، رغم الفوز في لقاء الذهاب برباعية ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 ، مشيراً إلى أن السد هو أحد أقوى الفرق في آسيا وفريق يلعب بأسلوب الاستحواذ ولم يحسم نصف النهائي بعد .وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمناسبة بمباراة إياب نصف النهائي الآسيوي بين الهلال والسد القطري غداً : نعلم أننا سنواجه النصر في المباراة القادمة، لكن لا شيء أهم من مباراة الغد، وسنلعب بكل قوتنا وتركيزنا ، ونتطلع في هذا المحفل الآسيوي إلى دعم الجميع بالمساندة والتشجيع .من جهته قال محترف الهلال الكوري هيون سو : إن مباراة الغد أمام السد مهمة لنا وعلينا الفوز فيها، ونحن في كامل استعدادنا لخوضها وجاهزون لحسم المباراة والتأهل إلى النهائي، ونحتاج إلى الثقة والتركيز ومساندة الجماهير .// انتهى //23:33ت م0286