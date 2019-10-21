القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسانتخب مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على مستوى كبار المسؤولين اليوم هيئة مكتبه التي تمثلت في مصر رئيسًا، والمملكة السعودية وجمهورية السنغال نائبين للرئيس، كما جرى التوافق على اختيار الأمانة العامة للمنظمة مقررًا للاجتماع، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لأسبوع القاهرة للمياه التي تستضيفها مصر حاليًا.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني.وناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها شبكة مراقبة المياه ونظام الإنذار المبكر، وسُبل إدارة وتوفير المياه في قطاع الزراعة كأكبر مستهلك للمياه على مستوى الدول الأعضاء، وكيفية إدارة هذا القطاع في إطار ندرة المياه.واستعرضت كل من مصر والمغرب خلال الاجتماع تجربتهما في توفير المياه، والإدارة الناجحة للمياه الجوفية.وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا حول مشاركة الاتحاد الأوروبي مع دول منظمة التعاون الإسلامي في الأنشطة المتعلقة بالمياه، كما قدّم البنك الإسلامي للتنمية عرضًا حول تعبئة الموارد في القطاع المائي.// انتهى //23:33ت م0287