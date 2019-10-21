صوير 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنفذت بلدية صوير حملة لتنظيف وصيانة مجاري السيول و شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول استعداداً لموسم الأمطار.وأوضح رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة أن الحملة تأتي في إطار سعى البلدية إلى أخذ التدابير الضرورية و اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين خلال موسم الأمطار ، مؤكداً ضرورة عدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية والسيول ، مطالبًا الجميع بالتعاون لما فيه مصلحة الوطن و المواطن .//انتهى//23:34ت م0288