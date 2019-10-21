الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسحسم فريق أحد لكرة السلة المواجهة التي جمعته بنظيره الأنصار عندما تغلب عليه 76 مقابل 71 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة.وشهد الربع الأول تقدم أحد 13 مقابل 20 نقطة ، فيما انتهى الربع الثاني بالتعادل 28-28 قبل أن يحسم الفريق الأحدي المباراة لصالحه 76-71.وشهد اللقاء تألق المحترف كريستوفر دار ينجتون بعد تسجيله 33 نقطة إضافة إلى زميله جايلون سميث الذي أحرز 26 نقطة أسهمت في انتصار فريقه في الديربي الكبير.في الجانب الآخر أسهم المحترف ديفيد اتنكسيون بتسجيل 16 نقطة للأنصار رغم خسارة فريقه.ويعد هذا الانتصار الثالث للفريق الأحدي على التوالي منذ انطلاق منافسات الدوري في حين هي الخسارة الأولى للأنصار في المسابقة.// انتهى //23:56ت م0290