الأمم المتحدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوصل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التي تستعد في غضون ثلاثة أسابيع، لتشكيل حكومة انتقالية جديدة للوحدة الوطنية بين مكونات البلاد السياسية.وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات مطولة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ومع الموقعين الآخرين على اتفاق السلام, داعين جميع الأطراف لتشكيل حكومة شاملة.ودعا المجلس إلى الإسراع بعملية تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، ومواصلة المشاورات بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها، وتشكيل الحكومة الانتقالية الوطنية للوحدة الوطنية التي أعيد تنشيطها بحلول 12 نوفمبر".// انتهى //00:01ت م0291