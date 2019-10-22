لندن 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسزار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.والتقى معاليه عدداً من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.// انتهى //01:25ت م0295