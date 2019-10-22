محايل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21أكتوبر 2019 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجارده اليوم تعديات على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بقرى سفيان التابعة للمحافظة.وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.//انتهى //01:33ت م0296