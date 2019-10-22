نيويورك 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 68ر55 نقطة، أو 21ر0% ، ليصل إلى 88ر26825 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر20 نقطة، أو 69ر0% ، ليصل إلى 72ر3006 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 44ر73 نقطة، أو 91ر0% ، ليصل إلى 99ر8162 نقطة.// انتهى //02:33ت م0298