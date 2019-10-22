اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
نيويورك 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 68ر55 نقطة، أو 21ر0% ، ليصل إلى 88ر26825 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر20 نقطة، أو 69ر0% ، ليصل إلى 72ر3006 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 44ر73 نقطة، أو 91ر0% ، ليصل إلى 99ر8162 نقطة.
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