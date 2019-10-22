ياوندي 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسهطلت أمطار غزيرة على مقاطعات مايو وداناي ولوغون وشاري أقصى شمال الكاميرون أدت إلى مصرع خمسة أشخاص فيما هجر نحو خمسين ألف ساكن ديارهم وفق إحصائيات أولية أوردتها الوكالة الرسمية الكاميرونية اليوم.وقال وزير الإدارة المحلية بول اتانغا إن الأوضاع مازالت تهدد بالخطر مع ارتفاع منسوب المياه في نهر اللوغون.وقد أدت الأمطار إلى كثير من الخسائر المادية في الزراعة والطرقات والمساكن فيما يتوقع أن يزيد عدد الوفيات.// انتهى //03:10ت م0299