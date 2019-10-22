أبيدجان 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا في طوكيو اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو ابي وتناول معه واقع التعاون بين البلدين.وتركز اللقاء وفق وكالة الأنباء العاجية على تحسين البنية التحتية في ساحل العاج والمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي في بلدان غرب إفريقيا .ويزور الرئيس واتارا اليابان حاليا للمشاركة في حفل اعتلاء إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش.// انتهى //04:37ت م0303