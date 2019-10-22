الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي للأمن السيبراني.. فبراير 2020نيابة عن خادم الحرمين.. تركي بن محمد يشارك في تتويج إمبراطور اليابانأمير الرياض يستقبل أعضاء جمعية الإعاقة السمعيةفيصل بن مشعل: نحتاج للمزيد من الوعي الصحي والبيئيفيصل بن سلمان: قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمينخالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي القضايا الأمنية المشتركةالجبير: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو ولا وساطة معهاالشورى يتجه لرفض نظام الأشغال وتحذير من المركزية وزيادة أعباء المراقبة ووظائف الدولةفتح المجال للمشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسيةوزير التعليم يعتمد «الاختبارات التحريرية» لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطةجامعة الملك سعود توعي طالباتها ضد «سرطان الثدي»جائزة محمد بن صالح تستهدف طلاب الجامعاتافتتاح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة بالمملكةإجلاء 72 مواطناً ومواطنة من لبنان في المرحلة الثالثةالحريري معلناً «حزمة إصلاحات»: لا تتوقفوا عن التظاهروثيقة «إعلان سياسي» بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»تحذير فلسطيني من أوسع عملية سطو توسعي للاحتلالالجيش اليمني يتقدم شرقي تعزنقاط ميدانية تراقب وقف النار في الحديدةأوروبا تدرس سن تدابير تقييدية ضد أنقرة// يتبع //06:02ت م0003