عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي للأمن السيبراني.. فبراير 2020
نيابة عن خادم الحرمين.. تركي بن محمد يشارك في تتويج إمبراطور اليابان
أمير الرياض يستقبل أعضاء جمعية الإعاقة السمعية
فيصل بن مشعل: نحتاج للمزيد من الوعي الصحي والبيئي
فيصل بن سلمان: قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين
خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي القضايا الأمنية المشتركة
الجبير: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو ولا وساطة معها
الشورى يتجه لرفض نظام الأشغال وتحذير من المركزية وزيادة أعباء المراقبة ووظائف الدولة
فتح المجال للمشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية
وزير التعليم يعتمد «الاختبارات التحريرية» لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
جامعة الملك سعود توعي طالباتها ضد «سرطان الثدي»
جائزة محمد بن صالح تستهدف طلاب الجامعات
افتتاح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة بالمملكة
إجلاء 72 مواطناً ومواطنة من لبنان في المرحلة الثالثة
الحريري معلناً «حزمة إصلاحات»: لا تتوقفوا عن التظاهر
وثيقة «إعلان سياسي» بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»
تحذير فلسطيني من أوسع عملية سطو توسعي للاحتلال
الجيش اليمني يتقدم شرقي تعز
نقاط ميدانية تراقب وقف النار في الحديدة
أوروبا تدرس سن تدابير تقييدية ضد أنقرة
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