وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نوايا إيران العدائية) : محاولات شيطانية مستمرة للنظام الإيراني الإرهابي الذي يمارس عدوانيته في تصدير الأزمات خصوصا تجاه المملكة العربية السعودية، هذه المحاولات الفاشلة يقابلها حلم وحكمة من القيادة السعودية، التي أكدت مراراً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت طهران في سلوكها الإرهابي بالمنطقة.ولا مجال للحوار مع إيران تلك الدولة المارقة حتى تخضع للمواثيق الدولية وتتخلى عن سياستها التخريبية وافتعالها للمشكلات منذ عقود طويلة.وواصلت : وبالأمس أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة مقتنعة بتورط إيران في هجمات أرامكو بالأدلة والبراهين، خلال كلمته بندوة حوارية في المعهد الدولي للشؤون الخارجية بلندن، مؤكداً أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي، وهو ما يشير أيضاً إلى أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة.وختمت : إيران التي ينص دستورها على تصدير الثورة، لن تقبل به أي دولة ذات سيادة، كما هو الحال مع السعودية التي ترفض ذلك رفضا قاطعاً، فالمملكة دولة سلام ولا تريد الحرب لكن من حقها الدفاع عن مصالحها وأراضيها وأمنها، وهو ما يجب أن يفهمه هذا النظام المتطرف الذي يزرع الشر ولن يحصد إلا شرور أعماله.// يتبع //06:02ت م0006