وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نوايا إيران العدوانية ) : تظل المملكة ملتزمة بسياستها الخارجية الثابتة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومناصرة قضايا الشعوب العادلة وفي نفس الوقت رفض أية محاولة للتدخل في شؤونها أو تهديد أمنها واستقرارها.واستطردت : لقد واجهت المملكة الإرهاب بكل حزم وعزم وعملت مع المجتمع الدولي على محاربته وتجفيف منابع تمويله وتصدت بكل قوة لمحاولات زعزعة استقرارها من خلال الأذرع الإرهابية للنظام الإيراني التي حاولت مراراً وتكراراً استهداف بعض مدنها ومنشآتها المدنية إنطلاقاً من أراضي اليمن الشقيق وبصواريخ باليستية إيرانية الصنع كما تعرضت منشأتها النفطية لإعتداءات آثمة تعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة .وأكملت : إن مواقف إيران وسياستها الصبيانية لا تهدد المنطقة فحسب بل العالم بأسره بحسبان أن هذه المنطقة تشكل جانباً كبيراً من إمدادات الطاقة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الدولية وما فتئت المملكة تنادي بالحوار والحل السلمي سبيلاً لحل النزاعات وعدم تهديد أمن الدول وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع نظام الملالي من امتلاك السلاح النووي.وختمت : لقد دعت المملكة المجتمع الدولي للوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني وتغيير طبيعته وسلوكه بعد أن أصبح لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع.// يتبع //06:02ت م0007