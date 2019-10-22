نيويورك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأدان مجلس الأمن الدولي أمس الاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل أحد المساجد شرقي أفغانستان يوم الجمعة الماضي.وجدد أعضاء المجلس في بيان التأكيد أن الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.وشدد الأعضاء على الحاجة إلى محاسبة منفذي ومنظمي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية الشنيعة وتقديمهم للعدالة، داعين جميع البلدان إلى التعاون النشط مع حكومة أفغانستان والسلطات المعنية كافة في هذا الصدد.وكان أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في انفجار يوم الجمعة الماضي داخل مسجد بناحية هاسكا مينا في مقاطعة نانجرهار.// انتهى //07:28ت م0011