الطائف 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأقامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات (الإدارة العامة لصحة البيئة) ورشة عمل بعنوان (صحة البيئة.. بين الواقع والمأمول) وذلك بقاعة الاجتماعات في غرب الطائف، افتتحها وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي.وأوضحت الإدارة العامة لصحة البيئة أن الورشة تهدف الى التعريف بدور وأهمية الرقابة الصحية على المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك بالإضافة إلى التعريف بآليات الفحص والمتابعة والتوعية للعاملين بالمحلات الغذائية.وقد تطرقت الورشة إلى دراسة حالات مختلفة من بيئات العمل اليومية التي يواجهها المراقب وكيفية التعامل معها وفق اللوائح والتعليمات.وبينت الإدارة أنه تم مناقشة سبل تطويع التقنية الحديثة كتطبيقات الأمانة للأجهزة الذكية، واستغلالها بما يخدم الرقابة الصحية والعاملين بمجال الرقابة الصحية، واستعراض أحدث تطبيقات الأمانة والمختص في أعمال المسالخ والذبح اليومي (تطبيق لحومي) وكيفية الاستفادة من التطبيق للقائمين بأعمال الرقابة الصحية والمستفيدين من الخدمة.كما تم عرض فقرة تعريفية عن حمى الضنك وتوضيح آلية انتقاله ودور المراقب الصحي في الحد من انتشاره مع إيضاح طرق معالجة بؤر توالد البعوض الناقل له.واختتمت الورشة أعمالها بمناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه القائمين بأعمال الرقابة الصحية.حضر ورشة العمل العديد من المختصين من البلديات الفرعية والإدارات العامة بوكالة الخدمات وإدارة تقنية المعلومات في وجود مدير الإدارة العامة لصحة البيئة، ومدير إدارة الصحة العامة، ومدير إدارة التراخيص المهنية، ومدير إدارة المسالخ، وعدد من المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة للرد على استفسارات البلديات الفرعية.// انتهى //07:38ت م0013