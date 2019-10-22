طرابلس 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وفد من أعضاء المجلس البلدي في بلدية الرحيبات، وتم بحث ما عرضه الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات الرحيبات، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق، وأكد السراج أهمية إرساء نظام اللامركزية حسب الدراسات المعدة لذلك.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح أن اجتماع 90 نائبًا من البرلمان الليبي في القاهرة يصب في صالح توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق إرادة الشعب الليبي، مثمنا جهود مصر الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية ودعم السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.وأوضحت أن قوات الجيش الليبي صدت هجوما لقوات حكومة الوفاق في محاور عين زارة والخلاطات ومعسكر اليرموك ومناطق في محيط الساعدية جنوب طرابلس في وقت شهدت فيه غالبية المحاور اشتباكات عنيفة، كما شن سلاح الجو غارة جوية في محيط الكلية الجوية بمصراتة، مما أدى لتدمير مخزن ذخائر.ونوهت صحف ليبيا إلى إعلان المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليوني يورو للمدنيين في ليبيا، مفيدة أن هذه الأموال ستستخدم في تقديم عدة خدمات صحية مثل الجراحات العاجلة والأدوية والأطراف الصناعية لضحايا الحرب في عدة مناطق ليبية.// انتهى //07:44ت م0014