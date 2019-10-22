الخرطوم 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توقيع وفد الحكومة السودانية والجبهة الثورية على وثيقة إعلان سياسي ضمت 8 نقاط خلال مفاوضاتهما في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.وركزت على مشاركة الآلاف من السودانيين في مليونية 21 أكتوبر بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس السابق عمر البشير.وأشارت إلى سيطرة الجيش اليمني مسنودًا بمروحيات ومدفعية التحالف العربي على مواقع جديدة في جبهتي "رازح" و "الملاحيظ" بمحافظة صعدة.ونقلت عن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم.// انتهى //09:10ت م0019