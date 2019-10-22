إسلام آباد 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور مزاعم قائد الجيش الهندي حول تدمير قواته ثلاثة معسكرات لتدريب الإرهابيين داخل الأراضي الباكستانية.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي قال إن الاستراتيجية التي تنتهجها الهند ضد باكستان قد وضعت الأمن والسلام الإقليمي على المحك.وتطرقت إلى المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق على تنفيذها بين باكستان والصين ضمن المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الاحتجاجات الشعبية الجارية في لبنان منذ الأيام الخمسة الماضية ومطالبة المحتجين برحيل الطبقة السياسية.وعرجت إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في مشاورات مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب في أفغانستان.// انتهى //09:25ت م0020