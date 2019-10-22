بيروت 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتبني مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس في القصر الجمهوري الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في حين تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن على الرغم من الإعلان عن موافقة الحكومة على الورقة الإصلاحية.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان السُلطات الأمنية العراقية أن قوة أمنية تصدت لهجوم من عناصر داعش الإرهابي على حقل علاس في صلاح الدين مما أدى الى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.وأخبرت عن إعلان وزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي مراد بن حمادي الشايب الذي تم القضاء عليه الأحد الفائت جزائري الجنسية ويعد من أخطر القيادات وأكثرها دموية في تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب.وأوردت إعلان وزير الخارجية الألمانية هاكيو ماس أن بلاده مستعدة لدعم تأجيل قصير للموعد النهائي لبريكست إذا كانت الحكومة البريطانية تحتاج مزيدًا من الوقت للفوز بموافقة البرلمان على الاتفاق الأخير.وتطرقت صحف لبنان الى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أن عددًا محدودًا من الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا بعضهم سينتشر بالقرب من الحدود مع الأردن وإسرائيل ويقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.// انتهى //09:55ت م0022