حفر الباطن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسوقع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية "الفاء" أمس، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بمقر أمانة المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة.ووقع سموه، مع كل من جامعة حفر الباطن ممثلة بمديرها معالي الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، وأمانة حفر الباطن ممثلة بأمينها المهندس علي الغامدي، ومديرية الشؤون الصحية ممثلة بالمساعد للخدمات العلاجية فيصل العنزي، والغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن ممثلة برئيسها رفيدان المطيري، وجمعية رعاية الأيتام ممثلة بمدير عام الجمعية يوسف الجوعي.وهدفت مذكرات التفاهم إلى التعاون بين هذه الجهات ومجلس المسؤولية الاجتماعية "الفاء" إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد وتحسين مخرجاتها وحوكمتها، وسعيًا إلى الاستفادة من كل ما يخدم المسؤولية الاجتماعية من منتجات وتعاون مشترك مع ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الغير ربحية، وبهذه المذكرات التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على المحافظة والمجتمع بما يحقق تطلعات المحافظة في الجانب الخدمة المجتمعية بالمحافظة.// انتهى //09:59ت م0023