الحرث 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ الحرث إبراهيم الألمعي بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير مركز مكافحة نواقل الأمراض بالمحافظة محمد بن عبده محزري وعدد من منسوبي المركز.وجرى خلال اللقاء استعراض برامج وخطط المركز التي سينفذها خلال موسم الأمطار للعام الحالي في مجالات مكافحة نواقل المرض بالمحافظة والمراكز و القرى التابعة لها من خلال 15 فرقة تعمل على مكافحة البعوض وأماكن تكاثره, إضافة للقيام بأعمال الفحص المخبري والتوعية الصحية.وأكد محافظ الحرث على الدور المناط بالمركز والأعمال التي يقوم بها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة, وأخذ التدابير اللازمة لإنجاح أعمال المكافحة خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المحافظة ومنطقة جازان بوجه عام غزارة في هطول الأمطار, وردم المستنقعات ورش أماكن تجمع المياه الراكدة.// انتهى //10:10ت م0024