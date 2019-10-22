القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تسعى لاتفاق حول النيل يحقق المصالح المشتركة للجميع، مشددًا على أن الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخي وليس للصراعات.وأشارت إلى مباحثات الرئيس السيسي بالقاهرة مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والتشاور حول المستجدات على الساحة الإقليمية.وسلّطت الضوء على المنتدى الأفريقي الروسي الذي سيعقد غدًا بمدينة سوتسي الروسي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سُبل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين أفريقيا وروسيا، وتابعت استمرار التظاهرات الشعبية في لبنان لليوم الخامس على التوالي.وركزت على تهديد إيران أمس بإطلاق المرحلة الرابعة من تقليص اتفاقاتها النووية، ونفي الحكومة اليابانية إقراض طهران 42ر18 مليار دولار بضمانات نفطية.// انتهى //10:13ت م0025