لندن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسانخفض سعر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات صباح اليوم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03 في المئة إلى 1.2960 دولارًا أمريكيًا، بعد أن تخطى في وقت سابق مستوى الـ1.30 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى خلال خمسة أشهر ونصف الشهر.وجاء ذلك التخطي على خلفية التفاؤل بخصوص الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج.// انتهى //10:16ت م0027