طرابلس 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساعترض خفر السواحل الليبي 150 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات عربية وأفريقية قبالة السواحل الليبية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم أن المهاجرين تمت إعادتهم إلى مراكز التجميع والمغادرة في العاصمة.وأشار قاسم في حديثه اليوم أن ثلاثة قواري مطاطية على متنها قرابة 148 مهاجرًا، بينهم 15 إمرأة و11 طفلًا، اعترضها عناصر خفر السواحل الليبي، بمدينة زوارة وصبراتة.وعارضت الجهات الحقوقية، عودة المهاجرين غير القانونيين إلى طرابلس، لكونها ترى في مراكز الاحتجاز فيها تنتهك المعايير الأخلاقية والإنسانية التي يجب الالتزام بها في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين.// انتهى //10:18ت م0028