بغداد 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الزيارة الرسمية التي بدأتها رئيسة الحكومة النرويجية إرنا سولبرغ لبغداد أمس, منوهةً بالمباحثات التي أجرتها مع المسؤولين العراقيين وتوقيع البلدين اتفاقية "النفط مقابل التنمية”.وفي الشان الاقتصادي والمالي، تابعت صحف الثلاثاء مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع البنك الدولي التي يتم بموجبها تحديد إطار التعاون المستقبلي والتأسيس لشراكة طويلة الأمد.واهتمت الصحف باعتزام مجلس النواب العراقي التصويت على الحزمة الثانية من الإصلاحات في جلسته المقبلة التي تعنى بشريحة واسعة من المواطنين وحملة الشهادات بشكل خاص.وتطرقت صحف العراق مجددًا إلى ملف الإرهاب، مبرزةً رفض العراق نصب مخيمات لعوائل الإرهابيين الفارين من سوريا في أراضيه.// انتهى //10:21ت م0029