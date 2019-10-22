بيت لحم 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة شبان فلسطينيين بينهم أخوين من مناطق مختلفة بمحافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل أحمد خالد اللحام من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد سليمان الشاعر من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، والأخوين حيان إبراهيم طقاطقة ورداد من قرية أم سلمونة جنوبًا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //10:29ت م0030